Ремпал 4:2 со СКА: «Очень большой и важный матч для «Салавата». От нас потребовалось много сил, чтобы победить. У них длинная скамейка и классный состав»

Шелдон Ремпал прокомментировал победу в матче против СКА (4:2).

– Сегодня был очень большой и важный матч для нас. По сравнению с прошлой игрой мы сделали выводы. Каждое звено старалось по максимуму себя отдать в этой встречи. За счет этого мы и выиграли.

– Почему не удалось реализовать столько выходов 2 в 1, 3 в 1?

– Так бывает, что у нас были моменты, но их не реализовали. Но главное, что эти моменты у нас были.

– Хотелось проявить себя против такой звездной команды, как СКА?

– Да, конечно, от нас потребовалось много сил, чтобы победить. У них длинная скамейка и классный состав. Я первый год в лиге, но знаю, что это очень серьезный соперник.

– Каково играть при такой домашней атмосфере?

– Мы ценим поддержку, сегодня было просто невероятно. Отличная атмосфера вдохновляет на скамейке, – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Шелдон Ремпал .