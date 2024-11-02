Ремпал 4:2 со СКА: «Очень большой и важный матч для «Салавата». От нас потребовалось много сил, чтобы победить. У них длинная скамейка и классный состав»
– Сегодня был очень большой и важный матч для нас. По сравнению с прошлой игрой мы сделали выводы. Каждое звено старалось по максимуму себя отдать в этой встречи. За счет этого мы и выиграли.
– Почему не удалось реализовать столько выходов 2 в 1, 3 в 1?
– Так бывает, что у нас были моменты, но их не реализовали. Но главное, что эти моменты у нас были.
– Хотелось проявить себя против такой звездной команды, как СКА?
– Да, конечно, от нас потребовалось много сил, чтобы победить. У них длинная скамейка и классный состав. Я первый год в лиге, но знаю, что это очень серьезный соперник.
– Каково играть при такой домашней атмосфере?
– Мы ценим поддержку, сегодня было просто невероятно. Отличная атмосфера вдохновляет на скамейке, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал.
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