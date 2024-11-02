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  • Роман Ротенберг: «Нужно делать все возможное, чтобы каждый человек в России знал о КХЛ, наших игроках. Это было в СССР.  К этому надо стремиться»
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Роман Ротенберг: «Нужно делать все возможное, чтобы каждый человек в России знал о КХЛ, наших игроках. Это было в СССР.  К этому надо стремиться»

Роман Ротенберг высказался о важности популяризации хоккея.

В субботу СКА в гостевом матче проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4. Ранее Ротенберг и нападающий СКА Евгений Кузнецов поучаствовали в клубном шоу уфимцев.

– Вы поучаствовали в шоу накануне матча. Многие удивились, что вы встречаетесь с соперником накануне игры.

– Была душевная, семейная беседа. Все было очень душевно, когда собирается на кухне семья. В данном случае – хоккейная семья. Мы делали это для того, чтобы популяризировать хоккей. У нас нет суеверий, это часть нашей работы.

Здесь не может быть других вариантов. Нужно делать все возможное, чтобы хоккей развивался и каждый человек в России знал о КХЛ, наших игроках. К этому надо стремиться, это ведь было в СССР.

Будучи маленьким 5‑летним мальчиком в 1986 году я влюбился в хоккей. Хотя у меня не хоккейная семья, отец был тренером по дзюдо, но я знал каждого игрока советской сборной. И к этому надо стремиться нам. Нужно, чтобы каждый человек знал каждого игрока в лицо. И смотрел все наши игры, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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