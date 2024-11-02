Козлов о 4:2 со СКА: «Отдали все для победы. «Салават» играл и старался против лидера Запада. Ребятам приходилось непросто»
На данный момент «Салават Юлаев» занимает четвертое место в таблице Востока. СКА идет на втором месте на Западе.
– Хороший матч с первой минуты. Команда играла и старалась против лидера Западной конференции. Ребятам приходилось непросто, Александр Самонов подчищал, на арене потрясающая атмосфера. Игроки отдали все для победы.
– Что нужно было скорректировать по сравнению с прошлым матчем?
– Небольшие моменты, сделали акценты.
– Обсуждали предыдущие матчи со СКА?
– Нет, не обсуждали. Команда поменялась, у них другие игроки.
– Сучков много прессингует. Насколько это его инициатива?
– Егор – мобильный нападающий, стараемся использовать его сильные стороны. Вся тройка провела отличный матч, они сделали то, что должны были.
– Ярослав Цулыгин выведен из списка травмированных. Он сыграет на выезде?
– Он близок, будем смотреть на его состояние. Сейчас та травма, которая у него была, его не беспокоит.
– Что ключевой аспект топ-клуба: победа над такими командами, как СКА, или более ровные отрезки?
– Это стабильность. Топовая команда играет стабильно весь сезон и готовится к плей-офф. Мы хотим, чтобы стабильно играли правильно, принимали правильные решения, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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