Козлов о 4:2 со СКА: «Отдали все для победы. «Салават» играл и старался против лидера Запада. Ребятам приходилось непросто»

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против СКА (4:2).

На данный момент «Салават Юлаев » занимает четвертое место в таблице Востока. СКА идет на втором месте на Западе.

– Хороший матч с первой минуты. Команда играла и старалась против лидера Западной конференции. Ребятам приходилось непросто, Александр Самонов подчищал, на арене потрясающая атмосфера. Игроки отдали все для победы.

– Что нужно было скорректировать по сравнению с прошлым матчем?

– Небольшие моменты, сделали акценты.

– Обсуждали предыдущие матчи со СКА?

– Нет, не обсуждали. Команда поменялась, у них другие игроки.

– Сучков много прессингует. Насколько это его инициатива?

– Егор – мобильный нападающий, стараемся использовать его сильные стороны. Вся тройка провела отличный матч, они сделали то, что должны были.

– Ярослав Цулыгин выведен из списка травмированных. Он сыграет на выезде?

– Он близок, будем смотреть на его состояние. Сейчас та травма, которая у него была, его не беспокоит.

– Что ключевой аспект топ-клуба: победа над такими командами, как СКА, или более ровные отрезки?

– Это стабильность. Топовая команда играет стабильно весь сезон и готовится к плей-офф. Мы хотим, чтобы стабильно играли правильно, принимали правильные решения, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .