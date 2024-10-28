Финалист Кубка Стэнли, чемпион мира и легионеры «Барыса» – кто в КХЛ сидит без работы

Дедлайн уже скоро.

Зимний дедлайн переходов в КХЛ приближается. На проработку различных вариантов усиления команд у менеджеров осталось ровно два месяца – до конца декабря. Несмотря на то, что сезон идет полным ходом, на рынке свободных агентов еще остается много игроков, ожидающих предложений.

В начале августа у нас уже выходил подобный материал , и некоторые упомянутые в нем хоккеисты еще не подписали контракты ни с одним клубов: Илья Ковальчук, Михаил Пашнин, Илья Каблуков, Артем Лукоянов и Александр Шарыченков.

Во второй части рассмотрим других хоккеистов – среди них тоже достаточно известных имен.

Егор Аверин

Многие уже привыкли к Аверину в форме «Локомотива» – нападающий играл там с момента возрождения клуба и провел 12 сезонов. Он рекордсмен «Локомотива» в КХЛ по количеству матчей (630) и набранным очкам (248).

Аверин признавал, что сезон-2023/24 не задался (14 игр в регулярке, 2+0) из-за проблем со здоровьем: «Последнюю регулярку скомкала травма. Благодаря грамотной работе врачей и тренеров Ярославля удалось полностью восстановиться и вернуть форму к плей-офф».

Пока новостей об интересе клубов к Аверину нет, поэтому завершение карьеры вполне вероятно – Егору уже 35 лет.

Александр Бурмистров

Чемпион мира-2014 отыграл прошлый сезон в московском «Спартаке» в качестве центра нижних звеньев. В 50 матчах он набрал 18 (2+16) очков, выходил в большинстве и меньшинстве. Но прогресс молодых игроков и подписание Адама Ружички вынудили клуб попрощаться с ветераном.

По словам агента игрока, Александра Черных, расставание получилось не самым приятным. Якобы «Спартак» затягивал с принятием решения по Бурмистрову, и, пока игрок и агент ждали информации от клуба, сорвались другие варианты. Среди них, в частности, упоминался подмосковный «Витязь».

В сентябре все тот же Черных говорил, что находится в диалоге со многими клубами. Он был настроен оптимистично: «Думаю, что ребятам, о которых мы говорим (Бурмистров и Пашнин – прим. Спортс’‘), мы все равно найдем клубы, где они продолжат карьеры». Но пока новостей нет.

Антон Слепышев

Новый игрок, присоединившийся к списку свободных агентов уже в течение этого сезона. Весной ЦСКА фактически бесплатно обменял его в «Динамо», чтобы разгрузить платежку. В новом клубе Слепышев переподписал контракт с понижением зарплаты, но она все равно оставалась большой – около 60 млн рублей.

Антон ее не оправдала – получил травму. Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов на пресс-конференции говорил, что это рецидив старого повреждения. Потом контракт Слепышева был приостановлен с формулировкой «по семейным обстоятельствам».

По слухам , реальной причиной этого является как раз травма – Слепышев выбыл до конца сезона. А разрыв контракта высвободил для «Динамо» место под потолком. За 9 матчей у Антона 3 (1+2) очка. Ему всего 30 лет, но продолжение карьеры, похоже, теперь под вопросом.

Иван Телегин

В прошлом один из главных чекеров КХЛ, поигравший в свое время даже на Кубке Мира-2016, сейчас тоже без клуба. Несколько лет он провел в «Авангарде», но летом его контракт закончился.

Лучшие времена Телегина давно позади, а возраст (32 года) мешает ему проявлять сильные качества на льду – подводит здоровье. Более 40 матчей в регулярке за последние пять сезонов он отыграл лишь однажды.

Все основные новости о Телегине сейчас связаны не с профессиональной деятельностью, а с личной жизнью. Семейная эпопея с певицей Пелагеей до сих пор продолжается.

Евгений Тимкин

Мощный тафгай, в прошлом плей-офф запомнившийся разборками с игроками «Трактора», летом вышел на рынок. «Салават» красиво объявил об уходе Тимкина: «За два сезона Евгений влюбил в себя множество болельщиков, показал на льду настоящую мужскую игру со стальным характером».

В конце июля Тимкин признавал – предложений от клубов нет. Но он не отчаивался: «Силы и желание еще есть. Хочется поиграть. Я сейчас тренируюсь, не опускаю руки. В любой момент буду готов».

Возможно, кому-то и пригодится на вторую половину сезона опытный боец. Очков от него ждать не стоит (2+5 в 33 матчах сезона-2023/24), зато будут драки и силовые приемы.

Антон Худобин

Возвращение в Россию у финалиста Кубка Стэнли и героя «Далласа» в плей-офф-2021 не задалось. Худобин начал с ВХЛ: в красноярском «Соколе» провел 11 матчей и показал хорошую статистику – 92,9% отраженных бросков.

Это сформировало из КХЛ, и в ноябре 2023 года Худобин подписал контракт с «Сибирью» до конца сезона. Но на этом уровне показатели были хуже: 90% ОБ в 5 матчах. Через полгода Антон покинул клуб – контракт расторгли по обоюдному согласию.

Худобин – самый возрастной игрок в этом списке (38 лет), но сторона игрока заявляет, что он пока не заканчивает с хоккеем. На сентябрь 2024 года ситуация не изменилась, если верить словам агента Александра Черных: «У Антона огромное желание играть, он любую команду усилит».

Сергей Шумаков

Шумаков в последние годы часто меняет клубы: например, в сезонах-2020/21 и 2022/23 он поиграл за две команды. Прошлый год нападающий провел в «Ладе». Он вошел в пятерку лучших бомбардиров команды с 27 (15+12) очками в 53 матчах.

Летом «Лада» объявила об уходе Сергея. Агент Шуми Бабаев, говоря о сложных переговорах по своим клиентам, винил во всем новый лимит на легионеров: «Все держат места для легионеров. Набрали очень много непонятных иностранцев, о чем я и предупреждал. Сейчас на эти две вакансии берут непонятно кого. Но им так удобнее и выгоднее».

В начале октября он снова говорил о свободных игроках из списка своих клиентов: «Мы постоянно ведем переговоры с командами. Прошло только 10% чемпионата, и я не вижу в этом никакой проблемы. Ситуация не стоит на месте».

Но решится ли вопрос до дедлайна?

Легионеры (и не только) «Барыса»

О внезапной перестройке «Барыса» прямо по ходу сезона мы уже рассказывали подробно , но здесь вкратце напомним. Клуб радикально изменил курс: назначили нового генерального директора, отказались почти от всех легионеров и уволили второго тренера за месяц.

Все хоккеисты получили компенсации, и теперь они доступны на рынке. У иностранцев за плечами опыт НХЛ или АХЛ: Майкл Маклауд (монстр на вбрасываниях ), Чейс Де Лео, Уилл Бутчер, Нэтан Болье.

Нет гарантий, что после таких приключений они настроены продолжать карьеры в КХЛ, но слухи об интересе клубов к тому же Маклауду имеются. Кейс Майкла осложняется судебным разбирательством в Канаде по делу о сексуальном насилии. Из-за этого весной он может улететь на родину.

Также «Барыс» расторг контракты с Владиславом Кодолой и Даниилом Апальковым. Эти игроки не являются легионерами для российских клубов, поэтому спрос на них наверняка тоже будет.

Сейчас оба далеко не в лучшей форме.Кодола здорово играл в «Северстали» Андрея Разина, а Апальков – в «Локомотиве» при Алексее Кудашове и Дмитрии Квартальнове, но все это дела давно минувшего прошлого, а новые шансы в лиге им явно предоставят.

Матвей Заседа (ограниченно свободный агент)

Ситуация с Заседой тянется уже около года, и решения на горизонте пока не видно.

Почти весь прошлый сезон Матвей провел в «Химике» – фарм-клубе «Спартака» в ВХЛ. За главную команду он сыграл всего 13 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. Статистика неплохая, но статуса регулярного игрока основы Заседа лишился – а ведь в сезоне-2022/23 он стабильно выходил за «Спартак» в КХЛ (55 матчей, 14+9).

Но новому главному тренеру Алексею Жамнову он не подошел. И в целом состав «Спартака» стал сильнее, поэтому Заседа, будучи далеко не самым разноплановым хоккеистом, начал проигрывать конкуренцию. Тема будущего Заседы интересовала журналистов, и однажды Жамнов даже отшутился: «Столько вопросов, сколько по Заседе, не задавали даже про Голдобина».

В декабре 2023 года Матвей запросил обмен из «Спартака». «Авангард» интересовался игроком, но договориться не удалось – якобы требования москвичей были завышенными.

Весной контракт Заседы закончился, и он стал ограниченно свободным агентом. Тогда и началась последняя фаза этой истории. «Спартак» сделал игроку квалификационное предложение, но оно было оформлено так, чтобы избежать оффершита – клубам пришлось бы платить огромную компенсацию.

Агент игрока Шуми Бабаев не раз открыто выражал в прессе недовольство действиями «Спартака». Заседа даже обратился в арбитраж КХЛ для снижения компенсации за возможный переход, но проиграл . На данный момент разногласия все еще не преодолены, хотя Бабаев и заявил в конце октября об «умеренном оптимизме» и постоянном диалоге с клубом.

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В преддверии дедлайна активность клубов на рынке наверняка повысится. Менеджеры обратят внимание на внутренний рынок, так как подписать игрока из-за океана по ходу сезона гораздо тяжелее. Поэтому часть хоккеистов из нашего списка найдет работу, несмотря на все проблемы. А кто-то может и пошумит еще в лиге.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press ; РИА Новости /Владимир Астапкович, Александр Кряжев, Владимир Федоренко; hcsalavat ; hcbarys ; spartak