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Финалист Кубка Стэнли, чемпион мира и легионеры «Барыса» – кто в КХЛ сидит без работы

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Дедлайн уже скоро.

Зимний дедлайн переходов в КХЛ приближается. На проработку различных вариантов усиления команд у менеджеров осталось ровно два месяца – до конца декабря. Несмотря на то, что сезон идет полным ходом, на рынке свободных агентов еще остается много игроков, ожидающих предложений. 

В начале августа у нас уже выходил подобный материал, и некоторые упомянутые в нем хоккеисты еще не подписали контракты ни с одним клубов: Илья Ковальчук, Михаил Пашнин, Илья Каблуков, Артем Лукоянов и Александр Шарыченков. 

Во второй части рассмотрим других хоккеистов – среди них тоже достаточно известных имен. 

Егор Аверин

Многие уже привыкли к Аверину в форме «Локомотива» – нападающий играл там с момента возрождения клуба и провел 12 сезонов. Он рекордсмен «Локомотива» в КХЛ по количеству матчей (630) и набранным очкам (248). 

Аверин признавал, что сезон-2023/24 не задался (14 игр в регулярке, 2+0) из-за проблем со здоровьем: «Последнюю регулярку скомкала травма. Благодаря грамотной работе врачей и тренеров Ярославля удалось полностью восстановиться и вернуть форму к плей-офф». 

Пока новостей об интересе клубов к Аверину нет, поэтому завершение карьеры вполне вероятно – Егору уже 35 лет. 

Александр Бурмистров

Чемпион мира-2014 отыграл прошлый сезон в московском «Спартаке» в качестве центра нижних звеньев. В 50 матчах он набрал 18 (2+16) очков, выходил в большинстве и меньшинстве. Но прогресс молодых игроков и подписание Адама Ружички вынудили клуб попрощаться с ветераном. 

По словам агента игрока, Александра Черных, расставание получилось не самым приятным. Якобы «Спартак» затягивал с принятием решения по Бурмистрову, и, пока игрок и агент ждали информации от клуба, сорвались другие варианты. Среди них, в частности, упоминался подмосковный «Витязь». 

В сентябре все тот же Черных говорил, что находится в диалоге со многими клубами. Он был настроен оптимистично: «Думаю, что ребятам, о которых мы говорим (Бурмистров и Пашнин – прим. Спортс’‘), мы все равно найдем клубы, где они продолжат карьеры». Но пока новостей нет. 

Антон Слепышев

Новый игрок, присоединившийся к списку свободных агентов уже в течение этого сезона. Весной ЦСКА фактически бесплатно обменял его в «Динамо», чтобы разгрузить платежку. В новом клубе Слепышев переподписал контракт с понижением зарплаты, но она все равно оставалась большой – около 60 млн рублей. 

Антон ее не оправдала – получил травму. Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов на пресс-конференции говорил, что это рецидив старого повреждения. Потом контракт Слепышева был приостановлен с формулировкой «по семейным обстоятельствам». 

По слухам, реальной причиной этого является как раз травма – Слепышев выбыл до конца сезона. А разрыв контракта высвободил для «Динамо» место под потолком. За 9 матчей у Антона 3 (1+2) очка. Ему всего 30 лет, но продолжение карьеры, похоже, теперь под вопросом. 

Иван Телегин

В прошлом один из главных чекеров КХЛ, поигравший в свое время даже на Кубке Мира-2016, сейчас тоже без клуба. Несколько лет он провел в «Авангарде», но летом его контракт закончился. 

Лучшие времена Телегина давно позади, а возраст (32 года) мешает ему проявлять сильные качества на льду – подводит здоровье. Более 40 матчей в регулярке за последние пять сезонов он отыграл лишь однажды. 

Все основные новости о Телегине сейчас связаны не с профессиональной деятельностью, а с личной жизнью. Семейная эпопея с певицей Пелагеей до сих пор продолжается.

Евгений Тимкин

Мощный тафгай, в прошлом плей-офф запомнившийся разборками с игроками «Трактора», летом вышел на рынок. «Салават» красиво объявил об уходе Тимкина: «За два сезона Евгений влюбил в себя множество болельщиков, показал на льду настоящую мужскую игру со стальным характером». 

В конце июля Тимкин признавал – предложений от клубов нет. Но он не отчаивался: «Силы и желание еще есть. Хочется поиграть. Я сейчас тренируюсь, не опускаю руки. В любой момент буду готов». 

Возможно, кому-то и пригодится на вторую половину сезона опытный боец. Очков от него ждать не стоит (2+5 в 33 матчах сезона-2023/24), зато будут драки и силовые приемы. 

Антон Худобин

Возвращение в Россию у финалиста Кубка Стэнли и героя «Далласа» в плей-офф-2021 не задалось. Худобин начал с ВХЛ: в красноярском «Соколе» провел 11 матчей и показал хорошую статистику – 92,9% отраженных бросков. 

Это сформировало из КХЛ, и в ноябре 2023 года Худобин подписал контракт с «Сибирью» до конца сезона. Но на этом уровне показатели были хуже: 90% ОБ в 5 матчах. Через полгода Антон покинул клуб – контракт расторгли по обоюдному согласию. 

Худобин – самый возрастной игрок в этом списке (38 лет), но сторона игрока заявляет, что он пока не заканчивает с хоккеем. На сентябрь 2024 года ситуация не изменилась, если верить словам агента Александра Черных: «У Антона огромное желание играть, он любую команду усилит». 

Сергей Шумаков

Шумаков в последние годы часто меняет клубы: например, в сезонах-2020/21 и 2022/23 он поиграл за две команды. Прошлый год нападающий провел в «Ладе». Он вошел в пятерку лучших бомбардиров команды с 27 (15+12) очками в 53 матчах. 

Летом «Лада» объявила об уходе Сергея. Агент Шуми Бабаев, говоря о сложных переговорах по своим клиентам, винил во всем новый лимит на легионеров: «Все держат места для легионеров. Набрали очень много непонятных иностранцев, о чем я и предупреждал. Сейчас на эти две вакансии берут непонятно кого. Но им так удобнее и выгоднее». 

В начале октября он снова говорил о свободных игроках из списка своих клиентов: «Мы постоянно ведем переговоры с командами. Прошло только 10% чемпионата, и я не вижу в этом никакой проблемы. Ситуация не стоит на месте». 

Но решится ли вопрос до дедлайна? 

Легионеры (и не только) «Барыса»

О внезапной перестройке «Барыса» прямо по ходу сезона мы уже рассказывали подробно, но здесь вкратце напомним. Клуб радикально изменил курс: назначили нового генерального директора, отказались почти от всех легионеров и уволили второго тренера за месяц. 

Все хоккеисты получили компенсации, и теперь они доступны на рынке. У иностранцев за плечами опыт НХЛ или АХЛ: Майкл Маклауд (монстр на вбрасываниях), Чейс Де Лео, Уилл Бутчер, Нэтан Болье. 

Нет гарантий, что после таких приключений они настроены продолжать карьеры в КХЛ, но слухи об интересе клубов к тому же Маклауду имеются. Кейс Майкла осложняется судебным разбирательством в Канаде по делу о сексуальном насилии. Из-за этого весной он может улететь на родину. 

Также «Барыс» расторг контракты с Владиславом Кодолой и Даниилом Апальковым. Эти игроки не являются легионерами для российских клубов, поэтому спрос на них наверняка тоже будет. 

Сейчас оба далеко не в лучшей форме.Кодола здорово играл в «Северстали» Андрея Разина, а Апальков – в «Локомотиве» при Алексее Кудашове и Дмитрии Квартальнове, но все это дела давно минувшего прошлого, а новые шансы в лиге им явно предоставят. 

Матвей Заседа (ограниченно свободный агент)

Ситуация с Заседой тянется уже около года, и решения на горизонте пока не видно. 

Почти весь прошлый сезон Матвей провел в «Химике» – фарм-клубе «Спартака» в ВХЛ. За главную команду он сыграл всего 13 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. Статистика неплохая, но статуса регулярного игрока основы Заседа лишился – а ведь в сезоне-2022/23 он стабильно выходил за «Спартак» в КХЛ (55 матчей, 14+9). 

Но новому главному тренеру Алексею Жамнову он не подошел. И в целом состав «Спартака» стал сильнее, поэтому Заседа, будучи далеко не самым разноплановым хоккеистом, начал проигрывать конкуренцию. Тема будущего Заседы интересовала журналистов, и однажды Жамнов даже отшутился: «Столько вопросов, сколько по Заседе, не задавали даже про Голдобина». 

В декабре 2023 года Матвей запросил обмен из «Спартака». «Авангард» интересовался игроком, но договориться не удалось – якобы требования москвичей были завышенными. 

Весной контракт Заседы закончился, и он стал ограниченно свободным агентом. Тогда и началась последняя фаза этой истории. «Спартак» сделал игроку квалификационное предложение, но оно было оформлено так, чтобы избежать оффершита – клубам пришлось бы платить огромную компенсацию. 

Агент игрока Шуми Бабаев не раз открыто выражал в прессе недовольство действиями «Спартака». Заседа даже обратился в арбитраж КХЛ для снижения компенсации за возможный переход, но проиграл. На данный момент разногласия все еще не преодолены, хотя Бабаев и заявил в конце октября об «умеренном оптимизме» и постоянном диалоге с клубом. 

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В преддверии дедлайна активность клубов на рынке наверняка повысится. Менеджеры обратят внимание на внутренний рынок, так как подписать игрока из-за океана по ходу сезона гораздо тяжелее. Поэтому часть хоккеистов из нашего списка найдет работу, несмотря на все проблемы. А кто-то может и пошумит еще в лиге. 

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Кряжев, Владимир Федоренко; hcsalavat; hcbarys; spartak

logoЕгор Аверин
logoКХЛ
logoАнтон Слепышев
logoАлександр Бурмистров
logoИван Телегин
logoЕвгений Тимкин
logoАнтон Худобин
logoМайкл Маклауд
logoСергей Шумаков
logoУилл Бутчер
logoЧейс Де Лео
logoНэтан Болье
logoДаниил Апальков
logoВладислав Кодола
logoМатвей Заседа
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возможные переходы