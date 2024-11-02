Лафреньер о Шестеркине и 40 сэйвах в матче с «Оттавой»: «Лучший вратарь в НХЛ. «Рейнджерс» повезло, что он у нас есть. Сегодня Шести снова показал нереальный уровень»
Алексис Лафреньер назвал Игоря Шестеркина лучшим вратарем в НХЛ.
Российский вратарь «Рейнджерс» отразил 40 бросков из 41 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:1).
23-летний форвард клуба из Нью-Йорка отметился голом и результативной передачей. У него 10 (5+5) очков в 10 играх в сезоне.
«Мы знаем, что можем играть лучше. Шести снова показал нереальный уровень. Он сделал несколько мощных сэйвов, а мы не были так уж хороши при игре в защите. Мы заработали два очка, но все в команде знают, что мы можем играть лучше.
Он лучший вратарь в лиге, нам повезло, что он у нас есть. Но мы не хотим давать ему столько работы, как сегодня», – сказал Лафреньер.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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