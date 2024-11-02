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Шестеркин – 1-я звезда матча с «Оттавой»: 40 сэйвов из 41, 5-я победа в сезоне

Игорь Шестеркин признан первой звездой матча чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:1).

Вратарь «Рейнджерс» отразил 40 бросков из 41, одержав 5-ю победу в сезоне. Всего россиянин провел 8 игр при 93,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,25.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoРейнджерс
logoОттава
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logoИгорь Шестеркин
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