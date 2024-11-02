Рафф о 3:4 с «Айлендерс»: «Баффало» подарил им 3 гола. Когда в команде есть игроки, думающие только об атаке, это ударит по вам в какой-то момент»
Линди Рафф недоволен игрой «Баффало» в обороне в матче с «Айлендерс» (3:4).
«Давайте будем реалистами. Мы подарили им три гола. Вратарь [Девон Леви] тут ни причем. Это моя вина, я отвечаю за игру команды.
Мы играли довольно плотно, но в какие-то моменты все сходило на нет. Первый и четвертый голы – их просто не должно было быть.
Когда в команде есть игроки, которые столкнулись с трудностями и думают только об атаке, это ударит по вам в какой-то момент. Сегодня это произошло», – сказал Рафф.
С 9 очками в 11 играх «Баффало» занимает текущее 6-е место в Атлантическом дивизионе. При этом по 9 очков набрали все команды, занимающие места с 5-го по 8-е.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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