Рафф о 3:4 с «Айлендерс»: «Баффало» подарил им 3 гола. Когда в команде есть игроки, думающие только об атаке, это ударит по вам в какой-то момент»

Линди Рафф недоволен игрой «Баффало» в обороне в матче с «Айлендерс» (3:4).

«Давайте будем реалистами. Мы подарили им три гола. Вратарь [Девон Леви] тут ни причем. Это моя вина, я отвечаю за игру команды.

Мы играли довольно плотно, но в какие-то моменты все сходило на нет. Первый и четвертый голы – их просто не должно было быть.

Когда в команде есть игроки, которые столкнулись с трудностями и думают только об атаке, это ударит по вам в какой-то момент. Сегодня это произошло», – сказал Рафф .

С 9 очками в 11 играх «Баффало » занимает текущее 6-е место в Атлантическом дивизионе. При этом по 9 очков набрали все команды, занимающие места с 5-го по 8-е.