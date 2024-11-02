«Айлендерс» завершали матч с «Баффало» с 4 защитниками из-за травм Пелека и Райлли. Романов сыграл 23:52 – 2 блока, 2 хита и 4 потери

«Айлендерс» завершали матч с «Баффало» (4:3) с 4 защитниками.

Клуб с Лонг-Айленда потерял двух игроков обороны из-за травм по ходу матча.

Сначала во втором периоде со льда ушел Адам Пелек – после попадания шайбы в лицо.

Затем в том же игровом отрезке Майк Райлли упал и ударился головой о лед после силового приема в исполнении форварда «Сэйбрс» Джордана Гринуэя . На лед принесли носилки, но игрок «Айлендерс » все же смог уйти со льда с помощью своих партнеров. Судьи сначала выписали Гринуэю 5-минутный штраф, но затем отменили его.

Команда Патрика Руа доигрывала матч с четырьмя защитниками, а какое-то время обходилась и тремя – когда игру ненадолго покинул Александр Романов .

После игры главный тренер «островитян» не представил подробностей о состоянии травмированных, но отметил, что Райлли может быть готов к следующему матчу против «Рейнджерс».

Романов (23:52 – третье время в команде, 2:27 – в меньшинстве, «+1») в этом матче отметился 2 силовыми приемами и 2 блоками, а также допустил 4 потери.