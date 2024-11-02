Деанджело о Ротенберге: «Отличный тренер, у нас хорошие отношения. Ему не наплевать на команду, он постоянно нацелен побеждать»

Энтони Деаджело рассказал о хороших отношениях игроков СКА с Романом Ротенбергом.

– Как можете описать свои взаимоотношения с Романом Ротенбергом?

– У нас хорошие отношения. Он отличный тренер, хорошо относится к игрокам. Ему не наплевать на команду, он постоянно нацелен побеждать, – сказал защитник СКА.

Деанджело о зарплате Никишина: «Иногда игроки идут на жертвы, чтобы помочь команде. Это показывает, насколько он хороший капитан и лидер»

Роман Ротенберг: «Деанджело вошел в систему игры СКА. У него ощущение, что он не уходил из НХЛ. Он может играть еще лучше. Думаю, он еще проходит период адаптации»