«Ак Барс» заключил двухлетний контракт с сыном Гатиятулина Артемием
«Ак Барс» заключил контракт с сыном Анвара Гатиятулина.
Казанский клуб объявил о подписании двустороннего контракта с Артемием Гатиятулиным. Соглашение рассчитано на два года.
18-летний Артемий Гатиятулин играл в системе «Трактора». В текущем сезоне МХЛ форвард провел один матч за «Белых Медведей» и не отличился результативными действиями.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба «Ак Барса»
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