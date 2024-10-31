«Ак Барс» заключил двухлетний контракт с сыном Гатиятулина Артемием

«Ак Барс» заключил контракт с сыном Анвара Гатиятулина.

Казанский клуб объявил о подписании двустороннего контракта с Артемием Гатиятулиным. Соглашение рассчитано на два года.

18-летний Артемий Гатиятулин играл в системе «Трактора ». В текущем сезоне МХЛ форвард провел один матч за «Белых Медведей» и не отличился результативными действиями.