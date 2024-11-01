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  • «Авангард» не уволит Звягина, пока не найдет на замену иностранца. Тренер не подаст в отставку, так как лишится компенсации (Алексей Шевченко)
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«Авангард» не уволит Звягина, пока не найдет на замену иностранца. Тренер не подаст в отставку, так как лишится компенсации (Алексей Шевченко)

«Авангард» не планирует увольнять Сергея Звягина, пока не найдет тренеру замену.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Омский клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 15 очков в 20 играх. 

«По моим данным, в Омске не собираются увольнять Сергея Звягина пока не найдут серьезного заграничного тренера.

Сам Звягин в отставку подавать не собирается, так как в это случае он лишится компенсации по контракту», – написал Алексей Шевченко

Весь нерв ситуации в «Авангарде» – в двух моментах: психанули тренер и важный защитник

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoАвангард
logoСергей Звягин
logoКХЛ
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