«Авангард» не уволит Звягина, пока не найдет на замену иностранца. Тренер не подаст в отставку, так как лишится компенсации (Алексей Шевченко)
«Авангард» не планирует увольнять Сергея Звягина, пока не найдет тренеру замену.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Омский клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 15 очков в 20 играх.
«По моим данным, в Омске не собираются увольнять Сергея Звягина пока не найдут серьезного заграничного тренера.
Сам Звягин в отставку подавать не собирается, так как в это случае он лишится компенсации по контракту», – написал Алексей Шевченко.
Весь нерв ситуации в «Авангарде» – в двух моментах: психанули тренер и важный защитник
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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