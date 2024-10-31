Звягин об 1:3 с «Ладой»: «Ничего не предвещало беды, не наш день. У «Авангарда» было много потерь. Качество паса, принятие решений не соответствовали ожиданиям»

Сергей Звягин высказался о поражении «Авангарда» от «Лады» (1:3).

– Заслуженная победа соперника, качество игры у них было лучше. Мы готовились, что против нас будет габаритная команда, готовая к борьбе.

Чуть не получилось начало матча, качество паса, принятие решений не соответствовали ожиданиям. Было много потерь. Инициатива была у соперника, а мы еще и сыграли шесть минут в меньшинстве.

– С «Магниткой» удалось отыграть шайбу, а тут нет.

– Сегодня в тренерской обсуждали это. По тренировкам и игре ребят в последние два дня ничего не предвещало беды. Все было интенсивно, качественно, без брака. В игре соперник вынуждал ошибаться. Не наш день, – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .

У «Авангарда» 5 поражений в 7 последних матчах. Команда Звягина идет 10-й на Востоке