Вей может покинуть «Авангард» из-за семейных проблем. У форварда 19 очков в 20 играх этого сезона (Алексей Шевченко)

Линдей Вей может покинуть «Авангард».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, причиной возможного ухода 33-летнего форварда являются семейные проблемы.

В этом регулярном чемпионате Вей набрал 19 (7+12) очков в 20 играх, проводя на льду в среднем 20:22 за матч.

«Авангард » идет на десятом месте в Восточной конференции. На счету омской команды 15 баллов в 20 матчах.

Весь нерв ситуации в «Авангарде» – в двух моментах: психанули тренер и важный защитник