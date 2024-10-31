Браташ о 3:1 с «Авангардом»: «В День вратаря встретился со своим экс-дублером – Звягиным. «Ладе» удалось победить, использовали больше шансов, чем соперник»
Олег Браташ высказался о победе «Лады» над «Авангардом» (3:1).
– Сегодня была вязкая игра, но было много голевых моментов. Рад, что использовали больше шансов, чем соперник.
– Это была игра за 4 очка?
– Пока не рассматриваем так игры, это начало сезона. Сегодня, в День хоккейного вратаря, я встречался со своим бывшим дублером в «Крыльях Советов» Сережкой Звягиным. Удалось победить.
– Получилась тренерская победа за счет разбора соперника?
– Не люблю таких определений. Тренеры стоят на скамейке, а игроки – на льду. Тренер может только помогать хоккеистам, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.
Ротенберг поздравил с Днем хоккейного вратаря: «Можно смело говорить, что у нас сильнейшая вратарская школа в мире. Наши вратари становятся легендами и выигрывают Олимпиады и ЧМ»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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