Браташ о 3:1 с «Авангардом»: «В День вратаря встретился со своим экс-дублером – Звягиным. «Ладе» удалось победить, использовали больше шансов, чем соперник»

Олег Браташ высказался о победе «Лады» над «Авангардом» (3:1).

– Сегодня была вязкая игра, но было много голевых моментов. Рад, что использовали больше шансов, чем соперник.

– Это была игра за 4 очка?

– Пока не рассматриваем так игры, это начало сезона. Сегодня, в День хоккейного вратаря, я встречался со своим бывшим дублером в «Крыльях Советов» Сережкой Звягиным. Удалось победить.

– Получилась тренерская победа за счет разбора соперника?

– Не люблю таких определений. Тренеры стоят на скамейке, а игроки – на льду. Тренер может только помогать хоккеистам, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ .

Ротенберг поздравил с Днем хоккейного вратаря: «Можно смело говорить, что у нас сильнейшая вратарская школа в мире. Наши вратари становятся легендами и выигрывают Олимпиады и ЧМ»