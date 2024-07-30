Гендиректор ФХР о проблеме агентов: «Человек является представителем 15 игроков клуба, тренера и генменеджера. По сути – управляет клубом»

Теги ФХР КХЛ МХЛ Дмитрий Курбатов ВХЛ ТАСС Хоккей

Дмитрий Курбатов высказался о проблемах с агентами в хоккее.

«Несколько лет назад столкнулись с одной проблемой. Человек является агентом 15 игроков клуба, агентом тренера и генменеджера.

Агент – прекрасный человек и по сути управляет клубом, начинает влиять на состав, который формируется не по спортивным показателям.

Потому что он тренеру может указывать, кого ставить, кого нет», – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

4 комментария
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Тогда вопросы к собственникам клуба. Если их что-то не устраивает, в их силах все изменить. При чем здесь фхр.
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Шуми?
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Как агент может управлять игроками/тренером/ГМ?
То есть, если у игрока есть агент, то он говорим ему как играть?
Про ГМ я вообще молчу, зачем ему агент, если он по факту сам роль такового играет.
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