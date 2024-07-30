Гендиректор ФХР о проблеме агентов: «Человек является представителем 15 игроков клуба, тренера и генменеджера. По сути – управляет клубом»

Дмитрий Курбатов высказался о проблемах с агентами в хоккее.

«Несколько лет назад столкнулись с одной проблемой. Человек является агентом 15 игроков клуба, агентом тренера и генменеджера.

Агент – прекрасный человек и по сути управляет клубом, начинает влиять на состав, который формируется не по спортивным показателям.

Потому что он тренеру может указывать, кого ставить, кого нет», – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.