Гендиректор ФХР о проблеме агентов: «Человек является представителем 15 игроков клуба, тренера и генменеджера. По сути – управляет клубом»
Дмитрий Курбатов высказался о проблемах с агентами в хоккее.
«Несколько лет назад столкнулись с одной проблемой. Человек является агентом 15 игроков клуба, агентом тренера и генменеджера.
Агент – прекрасный человек и по сути управляет клубом, начинает влиять на состав, который формируется не по спортивным показателям.
Потому что он тренеру может указывать, кого ставить, кого нет», – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.
То есть, если у игрока есть агент, то он говорим ему как играть?
Про ГМ я вообще молчу, зачем ему агент, если он по факту сам роль такового играет.