Торторелла о Мичкове в матче с «Сент-Луисом»: «Он совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры. У него были некоторые трудности»

Джон Торторелла подверг критике Матвея Мичкова после матча с «Сент-Луисом».

В игре регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Блюз» (2:1) игровое время 19-летнего форварда «Флайерс» составило 13 минут 56 секунд – наименьший показатель в сезоне.

Россиянин остался без очков в третьем матче подряд.

«Это 19-летний парень, попавший в лучшую лигу мира. Он совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры.

Если я вижу, что другие ребята выкладываются, то Матвей просто будет сидеть на скамейке и наблюдать. Вот и все. У него были некоторые трудности», – сказал Торторелла .

Главный тренер пенсильванцев также назвал Мичкова «хорошим парнем», стремящимся к успеху, но отметил, что у него есть проблемы при игре в равных составах.

Торторелла сказал, что будет привлекать Матвея к ответственности и рассматривать это как часть плана по развитию игрока.