Мичков сыграл 13:56 против «Сент-Луиса» – минимальное время за 11 игр в НХЛ. Он остался без очков в 3-м матче подряд

Матвей Мичков сыграл 13:56 против «Сент-Луиса» – минимальное время в НХЛ.

Форвард «Филадельфии» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (2:1).

19-летний россиянин получил 13 минут 56 секунд игрового времени (минимальный показатель в сезоне, 3:14 – в большинстве) и завершил встречу с нейтральной полезностью.

В его активе 1 бросок в створ (еще 2 прошли мимо) и 1 блок, также игрок допустил 1 потерю.

Мичков остался без очков в третьем матче подряд. На счету Матвея 9 (4+5) баллов в 11 играх в дебютном сезоне в НХЛ при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 18:26.

Мичков в 3-й раз в сезоне НХЛ сыграл больше 20 минут за матч – 21:33 с «Монреалем». У Матвея 2 броска, 2 потери и 2 минуты штрафа