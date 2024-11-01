Мичков сыграл 13:56 против «Сент-Луиса» – минимальное время за 11 игр в НХЛ. Он остался без очков в 3-м матче подряд
Матвей Мичков сыграл 13:56 против «Сент-Луиса» – минимальное время в НХЛ.
Форвард «Филадельфии» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (2:1).
19-летний россиянин получил 13 минут 56 секунд игрового времени (минимальный показатель в сезоне, 3:14 – в большинстве) и завершил встречу с нейтральной полезностью.
В его активе 1 бросок в створ (еще 2 прошли мимо) и 1 блок, также игрок допустил 1 потерю.
Мичков остался без очков в третьем матче подряд. На счету Матвея 9 (4+5) баллов в 11 играх в дебютном сезоне в НХЛ при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 18:26.
Мичков в 3-й раз в сезоне НХЛ сыграл больше 20 минут за матч – 21:33 с «Монреалем». У Матвея 2 броска, 2 потери и 2 минуты штрафа
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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