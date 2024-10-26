Михеев остался без очков в 8 матчах подряд на старте сезона. У форварда «Чикаго» 11 бросков и «+1» на отрезке

Илья Михеев остался без очков в 8 матчах подряд на старте сезона.

30-летний форвард «Чикаго » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (2:3).

В текущем сезоне россиянин провел 8 игр, в которых отметился 11 бросками в створ при полезности «+1» и среднем времени на льду 15:05.

Сегодня Михеев (16:19, 0:13 – в большинстве, 3:16 – в меньшинстве, «0») нанес 4 броска в створ, сделал 1 перехват и получил малый штраф.