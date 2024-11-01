Подколзин сделал передачу в матче с «Нэшвиллом». У него 0+2 в 11 играх
Василий Подколзин сделал голевую передачу в матче с «Нэшвиллом» (5:1).
Форвард «Эдмонтона» набрал 2-е (0+2) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 11 игр.
Сегодня за 13:22 (0:51 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 4 силовых приема, 5 минут штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости