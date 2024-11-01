Овечкин забросил 5 шайб в первых 9 играх в сезоне НХЛ. Это 5-й случай за последние 44 года для игроков в возрасте 39+ лет
Александр Овечкин забросил 5 шайб в первых 9 играх в сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (6:3).
На счету 39-летнего россиянина стало 10 (5+5) очков в 9 играх.
За последние 44 года это 5-й случай в лиге, когда игрок в возрасте 39 лет или старше забросил 5 или более шайб до своей 10-й игры в регулярном чемпионате.
В списке также Яромир Ягр (6 голов в первых 9 играх, 2015/16, «Флорида», 43 года), Теему Селянне (5, 2009/10, «Анахайм», 39 лет), Рэй Уитни (5, 2011/12, «Финикс», 39 лет) и Стив Томас (5, 2003/04, «Детройт», 40 лет).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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