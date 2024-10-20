Дадонов, Михеев и Подколзин остались без очков в первых 6 играх в сезоне НХЛ

Евгений Дадонов, Илья Михеев и Василий Подколзин идут без очков в сезоне НХЛ.

За 6 матчей в текущем регулярном чемпионате форварды не отметились результативными действиями.

35-летний Дадонов («Даллас ») отметился на этом отрезке 14 бросками в створ при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 14:31.

30-летний Михеев («Чикаго ») нанес 6 бросков в створ при полезности «+1» и среднем времени на льду 14:58.

23-летний Подколзин («Эдмонтон») нанес 4 броска в створ при полезности «минус 2», 4 минутах штрафа и среднем времени на льду 10:34.