Петр Кочетков отразил 24 из 27 бросков в матче с «Ванкувером».

Вратарь «Каролины» принял участие в матче с «Кэнакс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Победа стала для 25-летнего россиянина 3-й в 4 играх в сезоне. У него 89,3% сэйвов при коэффициенте надежности 2,77.

Отметим, что сменщиком Кочеткова в сегодняшней игре был Спенсер Мартин, вызванный из фарм-клуба. Фредерик Андерсен (4 игры и 3 победы, 94,1%, 1,48) не попал в заявку из-за травмы.

По данным инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, она не является серьезной и не связана с прошлогодними проблемами, из-за которых датчанин пропустил большую часть регулярного чемпионата.

«Каролина» завершила 6-матчевое выездное турне и 4 следующих игры проведет дома.