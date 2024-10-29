Кочетков отразил 24 из 27 бросков в матче с «Ванкувером», победа – 3-я в 4 играх в сезоне. Андерсен не попал в заявку из-за травмы
Петр Кочетков отразил 24 из 27 бросков в матче с «Ванкувером».
Вратарь «Каролины» принял участие в матче с «Кэнакс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для 25-летнего россиянина 3-й в 4 играх в сезоне. У него 89,3% сэйвов при коэффициенте надежности 2,77.
Отметим, что сменщиком Кочеткова в сегодняшней игре был Спенсер Мартин, вызванный из фарм-клуба. Фредерик Андерсен (4 игры и 3 победы, 94,1%, 1,48) не попал в заявку из-за травмы.
По данным инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, она не является серьезной и не связана с прошлогодними проблемами, из-за которых датчанин пропустил большую часть регулярного чемпионата.
«Каролина» завершила 6-матчевое выездное турне и 4 следующих игры проведет дома.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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