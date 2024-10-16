Густавссон с вратарской шайбой, Мичков с дублем «Эдмонтону» и Монахан с голом в матче памяти Годро – звезды дня в НХЛ
Лига назвала трех звезд игрового дня.
Первая звезда – голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон, который забил гол и отразил 26 из 27 бросков в матче с «Сент-Луисом» (4:1).
Вторая звезда – нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков, сделавший дубль в игре против «Эдмонтона» (3:4 ОТ).
Третья звезда – форвард «Коламбуса» Шон Монахан, который забросил шайбу в первом домашнем матче клуба в сезоне – против «Флориды» (3:4). Он был посвящен памяти Джонни Годро, Шон много лет выступал вместе с ним за «Калгари».
Вратарский гол в НХЛ! У кипера «Миннесоты» пока больше шайб, чем у Овечкина и Мэттьюса
«Коламбус» и «Флорида» почтили память Годро: вышли на разминку в форме с фамилией Джонни, «Блю Джекетс» появились на льду вчетвером, первые 13 секунд матча прошли без игровых действий
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