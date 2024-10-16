«Коламбус» и «Флорида» почтили память Годро: вышли на разминку в форме с фамилией Джонни, «Блю Джекетс» появились на льду вчетвером, первые 13 секунд матча прошли без игровых действий

«Коламбус» и «Флорида» почтили память братьев Годро.

«Блю Джекетс» провели первый домашний матч в нынешнем сезоне после гибели хоккеиста команды.

В августе Джонни Годро и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Коламбус» уступил «Флориде» (3:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Хоккеисты обеих команд вышли на предматчевую разминку в форме с фамилией Джонни Годро и его 13-м номером.

На стартовое вбрасывание «Блю Джекетс» вышли вчетвертом, оставив свободной позицию на левом фланге, где играл Годро.

Форвард «Коламбус » Шон Монахан выиграл вбрасывание на Сэма Беннетта из «Флориды» – оба играли вместе с Годро в Калгари. Сэм оставил шайбу на позиции левого фланга.

После этого команды провели первые 13 секунд матча без игровых действий.

Фото: x.com/BlueJacketsNHL

Фото: x.com/FlaPanthers