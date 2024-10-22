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Ларионов о сыне: «Многие говорят: «Природа отдыхает на детях». Но это не природа – это мы отдыхаем. Не даем ребенку что-то важное, находясь далеко»

Игорь Ларионов высказался о воспитании сына, выступающего за «Торпедо».

– Ваш сын Игорь Ларионов-младший – хоккеист, который сейчас играет за «Торпедо». Как воспитывать ребенка, чтобы на него не давила тень отца? 

– Главное для ребенка – когда ты даешь свое время. Всегда будут сравнивать, оценивать – это вне нашего контроля.

Ребенку важно дать любовь, право выбора профессии, ощущение доверия. Находясь рядом, ты не контролируешь, а поддерживаешь. 

Многие говорят: «Природа отдыхает на детях». Это наше российское высказывание. Но это не природа – это мы отдыхаем. Не даем ребенку что-то важное, находясь далеко. 

Почему я плавно ушел из хоккея [после игровой карьеры] и отказался от пары предложений возглавить команду НХЛ? Только из-за того, что провел в хоккее 27 лет, опять спускаться на скамейку и отвечать за команду, значит снова быть вне семьи. Посчитал, что мне важно, чтобы я был рядом с детьми, был опорой, помогал. 

Я не тренировал [детские и юношеские] команды, где играл сын, но помогал с летней подготовкой. Набирал 12-13 мальчишек на два месяца в тренировочный лагерь, чтобы сын рос как игрок в этой атмосфере. Но дальше – его личное стремление быть там, где он сейчас находится. 

Самое важное – не давить, что нужно делать только так и никак иначе. Это его жизнь.

Наша задача, как любого родителя, – поддерживать ребенка до конца, как бы там ни получилось, – сказал в интервью Спортс’‘ главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Игорь Ларионов – большой разговор о жизни. Как мыслить, меняться и делать вино

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов-младший
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