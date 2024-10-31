Тамбиев на вопрос о Демченко-колдуне: «Веселый вы мужик. Ну какой колдун? Это игра, стихия. Надежный голкипер – залог успеха»
«Адмирал» обыграл уфимский клуб со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Демченко сыграл вновь уверенно.
– До Хабаровска много времени будет подумать. Обсудить. Вася сыграл очень уверенно и надежно, как и должны играть вратари в этой лиге. Думаю, многие команды закручены на игре вратарей. Надежный голкипер – залог успеха.
– Не боитесь его теперь в запасе оставлять? Может, он колдун? Заколдовал ворота будто.
– Ну вы вообще… Ну какой колдун? Это игра, это стихия. До этого в минувших трех играх нам ни черта не везло. Сегодня нам где‑то повезло.
– Что вас вдохновило сегодня? Алла Пугачева?
– Веселый вы мужик, конечно. Поправили многие вещи, смогли достучаться до ребят. Спасибо, что они отреагировали и все выполнили. Было очень много правильных реакций после ошибок, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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