Тамбиев на вопрос о Демченко-колдуне: «Веселый вы мужик. Ну какой колдун? Это игра, стихия. Надежный голкипер – залог успеха»

Леонид Тамбиев ответил на вопросы журналистов после победы над «Салаватом».

«Адмирал » обыграл уфимский клуб со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Демченко сыграл вновь уверенно.

– До Хабаровска много времени будет подумать. Обсудить. Вася сыграл очень уверенно и надежно, как и должны играть вратари в этой лиге. Думаю, многие команды закручены на игре вратарей. Надежный голкипер – залог успеха.

– Не боитесь его теперь в запасе оставлять? Может, он колдун? Заколдовал ворота будто.

– Ну вы вообще… Ну какой колдун? Это игра, это стихия. До этого в минувших трех играх нам ни черта не везло. Сегодня нам где‑то повезло.

– Что вас вдохновило сегодня? Алла Пугачева?

– Веселый вы мужик, конечно. Поправили многие вещи, смогли достучаться до ребят. Спасибо, что они отреагировали и все выполнили. Было очень много правильных реакций после ошибок, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .