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«Локомотив» выглядит уверенно, стабильно, по зоопаркам и на рыбалку не ходит, делом занимается». Плющев о победе ярославцев над СКА

Владимир Плющев прокомментировал победу «Локомотива» над СКА.

Клуб из Ярославля выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2. 

«Победа в Санкт-Петербурге нисколько не удивила. «Локомотив» – лидер на Западе, показывает наиболее стабильную игру, что тут неожиданного? Матчи со СКА принципиальные, в общем-то на уровне дерби. И «Локомотив» показал в нем организацию, класс, порядок, самоотверженность.

Успешна команда в том числе потому, что сохранила состав с прошлого сезона на 95 процентов. Ребята играли в финале Кубка Гагарина, прошли через этот очень важный и большой опыт. При всех сложностях «Локомотив» выглядит уверенно, стабильно, по зоопаркам и на рыбалку не ходит, делом занимается», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Ротенберг о поражении СКА: «Когда на рыбалке нет поклевки – настроение плохое. Сегодня была поклевка, это самое главное»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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