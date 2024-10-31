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Самсонов пропустил 6 шайб впервые в сезоне, отбив 21 из 27 бросков «Кингс»

Илья Самсонов отразил 21 из 27 бросков в матче с «Лос-Анджелесом» (3:6).

Вратарь «Вегаса» впервые пропустил 6 шайб в текущем чемпионате НХЛ.

В 5 играх сезона у россиянина 3 победы при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,95.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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