Проворов против «Айлендерс»: передача за 23:41 – лучший показатель в «Коламбусе»

Иван Проворов сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (2:0).

Защитник «Коламбуса » набрал 3-е (0+3) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 9 игр.

Сегодня за 23:41 – лучший показатель среди полевых игроков «Блю Джекетс» (1:05 – в меньшинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».