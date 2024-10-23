Проворов против «Торонто»: передача, «плюс 3», 2 броска и 3 блока за 22:31
Иван Проворов сделал передачу в матче против «Торонто».
Защитник «Коламбуса» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Мэйпл Лифс» (6:2).
Иван Проворов провел на льду 22:31 (полезность «плюс 3»), отметился 2 бросками в створ ворот и 3 блоками. Статистика потерь и перехватов – 4:1.
Всего на его счету теперь 2 (0+2) балла в 6 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости