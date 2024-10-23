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Проворов против «Торонто»: передача, «плюс 3», 2 броска и 3 блока за 22:31

Иван Проворов сделал передачу в матче против «Торонто».

Защитник «Коламбуса» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Мэйпл Лифс» (6:2).

Иван Проворов провел на льду 22:31 (полезность «плюс 3»), отметился 2 бросками в створ ворот и 3 блоками. Статистика потерь и перехватов – 4:1.

Всего на его счету теперь 2 (0+2) балла в 6 играх сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТоронто
logoКоламбус
logoНХЛ
logoИван Проворов
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