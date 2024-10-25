«Юта» интересуется Проворовым на фоне травм Дурзи и Марино. Зарплата защитника – 6,75 млн долларов в год

Иван Проворов заинтересовал «Юту».

Команда из Солт-Лейк-Сити проявляет интерес к российскому защитнику «Коламбуса ».

Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг анализирует варианты из-за того, что клуб из-за травмы не может рассчитывать на защитников Шона Дурзи и Джона Марино.

Действующий договор Ивана Проворова с зарплатой 6,75 миллиона долларов рассчитан до завершения этого сезона.

Хоккеист набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 2» в 6 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ .