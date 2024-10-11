Владимир Юрзинов: «Кто-то клюет Ротенберга, но в институте сборных он прошел через работу со всеми тренерами. Это обеспечило ему один из самых высоких процентов побед в КХЛ»
– С большим интересом слежу за прогрессом нашей тренерской школы. Сегодня половина главных тренеров в КХЛ получила высшее образование именно в институте сборных России.
Это еще одно доказательство значимости этого института. В котором мне посчастливилось поработать в последнее десятилетие – в роли консультанта и, надеюсь, удалось передать свой опыт.
Как когда-то передавали его легенды нашей школы – Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Борис Кулагин, Виктор Тихонов и другие.
– О каких главных тренерах из КХЛ речь?
– Давайте считать. Игорь Никитин, Алексей Кудашов, Алексей Жамнов, Игорь Ларионов, Илья Воробьев, Олег Браташ, Андрей Козырев, Сергей Зубов – все эти специалисты прошли через национальные, олимпийские, молодежные команды России.
Сегодня в нашей прессе везде на первых полосах Роман Ротенберг, кто-то его клюет, но в институте сборных он прошел через работу со всеми этими тренерами, это уникальный опыт, который – посмотрите статистику – обеспечил ему один из самых высоких процентов побед в КХЛ. Плюс с Олегом Знарком выиграл Олимпиаду в Пхенчхане.
Кстати, и действующий обладатель Кубка Гагарина Андрей Разин работал в сборной на одном из турниров. Он тоже в нашем списке главных тренеров в нынешней КХЛ. Получается, из десяти фамилий, – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.
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