Владимир Юрзинов: «Кто-то клюет Ротенберга, но в институте сборных он прошел через работу со всеми тренерами. Это обеспечило ему один из самых высоких процентов побед в КХЛ»

Владимир Юрзинов высказался о пользе института сборных для тренеров.

– С большим интересом слежу за прогрессом нашей тренерской школы. Сегодня половина главных тренеров в КХЛ получила высшее образование именно в институте сборных России.

Это еще одно доказательство значимости этого института. В котором мне посчастливилось поработать в последнее десятилетие – в роли консультанта и, надеюсь, удалось передать свой опыт.

Как когда-то передавали его легенды нашей школы – Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Борис Кулагин, Виктор Тихонов и другие.

– О каких главных тренерах из КХЛ речь?

– Давайте считать. Игорь Никитин , Алексей Кудашов , Алексей Жамнов , Игорь Ларионов , Илья Воробьев, Олег Браташ, Андрей Козырев, Сергей Зубов – все эти специалисты прошли через национальные, олимпийские, молодежные команды России.

Сегодня в нашей прессе везде на первых полосах Роман Ротенберг, кто-то его клюет, но в институте сборных он прошел через работу со всеми этими тренерами, это уникальный опыт, который – посмотрите статистику – обеспечил ему один из самых высоких процентов побед в КХЛ. Плюс с Олегом Знарком выиграл Олимпиаду в Пхенчхане.

Кстати, и действующий обладатель Кубка Гагарина Андрей Разин работал в сборной на одном из турниров. Он тоже в нашем списке главных тренеров в нынешней КХЛ. Получается, из десяти фамилий, – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.