Юров о «Миннесоте»: «Пишут, скидывают разборы. Стали чаще разговаривать. После Нового года будет какая-то ясность, наверное. Сейчас стараюсь помочь «Металлургу»
Данила Юров рассказал, что ему стали чаще писать из «Миннесоты».
Юров был выбран «Уайлд» на драфте НХЛ в 2022 году в под общим 24-м номером.
Срок соглашения игрока с «Металлургом» рассчитан до 31 мая 2025 года.
– Звонят ли из «Миннесоты»?
– Пишут, скидывают ошибки, разборы. В принципе, ничего не поменялось. Просто стали более часто разговаривать.
– Сам для себя определил, когда будешь принимать решение уезжать или нет – до Нового года, после?
– Наверное, уже после Нового года будет какая-то ясность. Сейчас стараюсь помочь команде перебороть неприятную ситуацию, все мысли только здесь, – сказал нападающий «Металлурга» Данила Юров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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