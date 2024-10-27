«Авангард» одержал 2-ю победу за 6 матчей, дома победив «Металлург» в овертайме – 3:2. Форвард гостей Михайлис не забил буллит на 61-й минуте
«Авангард» одержал вторую победу за шесть последних матчей.
Сегодня омский клуб переиграл в овертайме «Металлург» со счетом 3:2. Решающую шайбу забросил Линден Вей.
Отметим, что в дополнительное время форвард магнитогорцев Никита Михайлис не реализовал буллит за фол Вея на Даниле Юрове.
Эта победа помогла «Авангарду» прервать серию из двух поражений. Омичи находятся на десятом месте в Восточной конференции, набрав 15 очков за 19 игр. «Металлург» – третий на Востоке с 21 баллом за 21 матч.
Следующую встречу команда Сергея Звягина проведет 31 октября дома против «Лады». «Металлург» сыграет с «Ак Барсом» в гостях 29 октября.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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