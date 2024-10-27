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  • «Авангард» одержал 2-ю победу за 6 матчей, дома победив «Металлург» в овертайме – 3:2. Форвард гостей Михайлис не забил буллит на 61-й минуте
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«Авангард» одержал 2-ю победу за 6 матчей, дома победив «Металлург» в овертайме – 3:2. Форвард гостей Михайлис не забил буллит на 61-й минуте

«Авангард» одержал вторую победу за шесть последних матчей.

Сегодня омский клуб переиграл в овертайме «Металлург» со счетом 3:2. Решающую шайбу забросил Линден Вей.

Отметим, что в дополнительное время форвард магнитогорцев Никита Михайлис не реализовал буллит за фол Вея на Даниле Юрове.

Эта победа помогла «Авангарду» прервать серию из двух поражений. Омичи находятся на десятом месте в Восточной конференции, набрав 15 очков за 19 игр. «Металлург» – третий на Востоке с 21 баллом за 21 матч.

Следующую встречу команда Сергея Звягина проведет 31 октября дома против «Лады». «Металлург» сыграет с «Ак Барсом» в гостях 29 октября.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАвангард
logoМеталлург Мг
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoЛинден Вей
logoНикита Михайлис
logoДанила Юров
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