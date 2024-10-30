Овечкин о Шестеркине: «У меня были неплохие шансы забить во втором, третьем, первом периодах, но он лучший вратарь в НХЛ, и он готов дать бой»

Александр Овечкин назвал Игоря Шестеркина лучшим вратарем НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ . 39-летний форвард отличился дважды в первом периоде – на четвертой и шестой минутах. Ворота «Рейнджерс » защищал вратарь Игорь Шестеркин . Он отразил 41 из 45 бросков.

Овечкину в итоге не удалось сделать хет-трик, всего он нанес пять бросков по воротам.

«У меня были неплохие шансы забить и во втором, и в третьем, и в первом периодах, но он лучший вратарь в лиге, и он готов дать бой.

Всегда интересно, когда мы играем против одной из лучших команд лиги. Приятно играть, за этим интересно наблюдать. Мы получили важные два очка», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .

🚨🚨 Первый дубль Овечкина в сезоне: отгрузил Шестеркину уже на 6-й минуте