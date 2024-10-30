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Овечкин о Шестеркине: «У меня были неплохие шансы забить во втором, третьем, первом периодах, но он лучший вратарь в НХЛ, и он готов дать бой»

Александр Овечкин назвал Игоря Шестеркина лучшим вратарем НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 39-летний форвард отличился дважды в первом периоде – на четвертой и шестой минутах. Ворота «Рейнджерс» защищал вратарь Игорь Шестеркин. Он отразил 41 из 45 бросков.

Овечкину в итоге не удалось сделать хет-трик, всего он нанес пять бросков по воротам. 

«У меня были неплохие шансы забить и во втором, и в третьем, и в первом периодах, но он лучший вратарь в лиге, и он готов дать бой.

Всегда интересно, когда мы играем против одной из лучших команд лиги. Приятно играть, за этим интересно наблюдать. Мы получили важные два очка», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.  

🚨🚨 Первый дубль Овечкина в сезоне: отгрузил Шестеркину уже на 6-й минуте

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RMNB.com
logoРейнджерс
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoИгорь Шестеркин
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