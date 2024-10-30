Вратарь Шутов вернулся в «Барыс» из «Слована». Контракт – на 3 года
Вратарь Андрей Шутов вернулся в «Барыс».
Клуб заключил односторонний контракт с игроком сборной Казахстана. Срок соглашения рассчитан до 31 мая 2027 года.
В минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Шутов провел 39 матчей за «Барыс», пропуская в среднем по 2,74 шайбы за матч при 91,5% отраженных бросков.
В сезоне-2024/25 он провел 15 игр за «Слован» в чемпионате Словакии, отражая в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надежности 2,85.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
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