«Барыс» расторг контракт с Грантом с выплатой компенсации. Защитник провел 22 дня в клубе и сыграл 2 матча
Алекс Грант покинул «Барыс» после расторжения договора.
Контракт с 35-летним защитником расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации.
Алекс Грант провел 22 дня в клубе с момента подписания соглашения.
Он провел два матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Барыса»
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