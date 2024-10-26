«Барыс» расторг контракт с Грантом с выплатой компенсации. Защитник провел 22 дня в клубе и сыграл 2 матча

Алекс Грант покинул «Барыс» после расторжения договора.

Контракт с 35-летним защитником расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации.

Алекс Грант провел 22 дня в клубе с момента подписания соглашения.

Он провел два матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.