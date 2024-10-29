Макдэвид сыграет в звене с Хайманом и Марнером за Канаду на Турнире четырех наций по версии TSN, Кросби – с Маршандом и Стоуном

Эксперты TSN опубликовали вариант состава сборной Канады на Турнир четырех наций.

Аналитики Крэйг Баттон и Майк Джонсон представили вариант сочетаний в атаке канадской команды на Турнир четырех наций.

Соревнование пройдет в феврале 2025 года. В нем также сыграют команды США, Швеции и Финляндии.

Звенья выглядят следующим образом:

Зак Хайман – Коннор Макдэвид – Митч Марнер ;

Сэм Райнхарт – Нэтан Маккиннон – Брэйден Пойнт ;

Брэд Маршанд – Сидни Кросби – Марк Стоун ;

Алексис Лафреньер – Ник Сузуки – Мэтью Барзэл;

Коннор Бедард.