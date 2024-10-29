Макдэвид сыграет в звене с Хайманом и Марнером за Канаду на Турнире четырех наций по версии TSN, Кросби – с Маршандом и Стоуном
Эксперты TSN опубликовали вариант состава сборной Канады на Турнир четырех наций.
Аналитики Крэйг Баттон и Майк Джонсон представили вариант сочетаний в атаке канадской команды на Турнир четырех наций.
Соревнование пройдет в феврале 2025 года. В нем также сыграют команды США, Швеции и Финляндии.
Звенья выглядят следующим образом:
Зак Хайман – Коннор Макдэвид – Митч Марнер;
Сэм Райнхарт – Нэтан Маккиннон – Брэйден Пойнт;
Брэд Маршанд – Сидни Кросби – Марк Стоун;
Алексис Лафреньер – Ник Сузуки – Мэтью Барзэл;
Коннор Бедард.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости