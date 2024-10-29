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Макдэвид сыграет в звене с Хайманом и Марнером за Канаду на Турнире четырех наций по версии TSN, Кросби – с Маршандом и Стоуном

Эксперты TSN опубликовали вариант состава сборной Канады на Турнир четырех наций.

Аналитики Крэйг Баттон и Майк Джонсон представили вариант сочетаний в атаке канадской команды на Турнир четырех наций.

Соревнование пройдет в феврале 2025 года. В нем также сыграют команды США, Швеции и Финляндии.

Звенья выглядят следующим образом:

Зак ХайманКоннор МакдэвидМитч Марнер;

Сэм РайнхартНэтан МаккиннонБрэйден Пойнт;

Брэд МаршандСидни КросбиМарк Стоун;

Алексис Лафреньер – Ник Сузуки – Мэтью Барзэл;

Коннор Бедард.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
logoСидни Кросби
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoБрэд Маршанд
logoМарк Стоун
logoНэтан Маккиннон
logoСэм Райнхарт
logoКоннор Макдэвид
logoМэтью Барзэл
logoБрэйден Пойнт
logoМитч Марнер
logoЗак Хайман
logoАлексис Лафреньер
logoНик Сузуки
logoКоннор Бедард
Турнир четырех наций НХЛ
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