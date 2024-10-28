Драйзайтль набрал 2+1 с «Детройтом» в день 29-летия. Он вышел на 5-е место в истории «Эдмонтона» по числу игр с 2+ очками (241)

Леон Драйзайтль набрал 2+1 с «Детройтом» в день рождения.

Форвард «Эдмонтона » принял участие во всех голах команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.

В день игры (27 октября по местному времени) немецкому игроку исполнилось 29 лет. На его счету стало 10 (6+4) очков в 9 играх в сезоне.

Драйзайтль набрал 2+ очка за игру в 241-й раз за карьеру и вышел на чистое 5-е место в истории «Ойлерс», обогнав Гленна Андерсона (240). Выше идут Уэйн Гретцки (472 игры), Коннор Макдэвид (303, в том числе сегодня – за счет двух передач), Марк Мессье (300) и Яри Курри (296).

По числу игр с 3+ очками Леон сравнялся с Андерсоном (92) и делит с ним 5-е место в истории клуба. Выше идут Гретцки (301), Курри (137), Макдэвид (123) и Мессье (115).