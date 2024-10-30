Руководители «Автомобилиста» Рябков и Гросс награждены знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
Руководители «Автомобилиста» награждены за заслуги перед Свердловской областью.
Директор Максим Рябков и спортивный директор клуба Олег Гросс были награждены знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
Руководители «Автомобилиста» получили награды 29 октября из рук Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Напомним, в апреле почетный знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени получил главный тренер команды Николай Заварухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
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