Руководители «Автомобилиста» Рябков и Гросс награждены знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

Руководители «Автомобилиста» награждены за заслуги перед Свердловской областью.

Директор Максим Рябков и спортивный директор клуба Олег Гросс были награждены знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Руководители «Автомобилиста» получили награды 29 октября из рук Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Напомним, в апреле почетный знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени получил главный тренер команды Николай Заварухин.