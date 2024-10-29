Крикунов об «Автомобилисте»: «Команда точно движется вперед. Заварухин умеет работать, у него хорошие помощники. Главное, чтобы руководство помогало»

Владимир Крикунов уверен в хороших перспективах «Автомобилиста».

Вчера клуб из Екатеринбурга обыграл «Трактор» (5:4) в матче лидеров Восточной конференции.

«Автомобилист» точно движется вперед. Заварухин умеет работать, помощники у него хорошие. Я говорю про Ореховского и Владимира Воробьева . В «Автомобилисте » отличный тренерский штаб. И легионеры в Екатеринбурге выше среднего уровня.

Местами команде не хватает стабильности, но не бывает так, чтоб все шло гладко, но это связано не с игровыми качествами, а с психологическими.

Иногда «Автомобилисту» не хватает концентрации и настроя, а физически Екатеринбург готов очень хорошо. Главное, чтобы руководство продолжало помогать главному тренеру. Команда идет своим путем, привлекает молодых. Я вижу, что «Автомобилист» движется в правильном направлении», – сказал бывший тренер команды.