Крикунов об «Автомобилисте»: «Команда точно движется вперед. Заварухин умеет работать, у него хорошие помощники. Главное, чтобы руководство помогало»
Вчера клуб из Екатеринбурга обыграл «Трактор» (5:4) в матче лидеров Восточной конференции.
«Автомобилист» точно движется вперед. Заварухин умеет работать, помощники у него хорошие. Я говорю про Ореховского и Владимира Воробьева. В «Автомобилисте» отличный тренерский штаб. И легионеры в Екатеринбурге выше среднего уровня.
Местами команде не хватает стабильности, но не бывает так, чтоб все шло гладко, но это связано не с игровыми качествами, а с психологическими.
Иногда «Автомобилисту» не хватает концентрации и настроя, а физически Екатеринбург готов очень хорошо. Главное, чтобы руководство продолжало помогать главному тренеру. Команда идет своим путем, привлекает молодых. Я вижу, что «Автомобилист» движется в правильном направлении», – сказал бывший тренер команды.
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