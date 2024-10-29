КХЛ перенесла матч «Барыс» – «Автомобилист» с 3 на 7 января
Матч «Барыса» с «Автомобилистом» был перенесен с 3 на 7 января.
«Изменение в календаре матчей Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2024/2025.
В связи с обращением ХК «Автомобилист» и по согласованию с ХК «Барыс» лига в соответствии с п. 1 ст. 56 Спортивного регламента КХЛ перенесла матч №456 «Барыс» – «Автомобилист» с 3 января 2025 года на 7 января 2025 года», – говорится в сообщении лиги.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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