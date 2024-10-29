Брукс Мэйсек: «Каждая команда хочет бороться за первое место в таблице. «Автомобилист» будет делать все возможное, чтобы догнать «Трактор»
– Мы получили удовольствие от игры в этом матче. Обе команды бились за победу, а атмосфера была шикарная. В Челябинске громкие трибуны, также много наших болельщиков смогло приехать на игру.
«Трактор» – серьезный соперник, игра была равная и неслучайно оба наших матча в сезоне завершились в одну шайбу.
– Чем бы вы объяснили столько заброшенных шайб?
– Это был матч двух классных команд, в составе которых много мастеровитых игроков, и поэтому шайба так легко заходила в ворота.
– Для вас важно догнать «Трактор» в таблице и побороться за первое место на Востоке?
– Конечно. Думаю, каждая команда хочет бороться за первое место, потому что это дает возможность получить преимущество своего поля в плей-офф.
«Трактор» не захочет уступать, но мы тоже будем делать все возможное, чтобы догнать его, – сказал нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек.
На данный момент «Автомобилист» занимает второе место в таблице Востока.
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