Журналист Руссо: «В «Миннесоте» на Капризова смотрят как на фигуру капитанского типа. Он превращается в лидера, партнеры его обожают, у него безупречный английский»
– Как человек, имеющий возможность наблюдать за развитием карьеры Кирилла изо дня в день, какие изменения в нем видите?
– Думаю, он превращается в лидера.
Мы всегда знали, насколько прекрасен он как игрок – Капризов стал суперзвездой с момента гола в овертайме в первом же матче в лиге.
Но что мы видим сейчас? Его английский стал безупречным. Он постоянно общается с пишущими журналистами и выступает на телевидении.
Партнеры по команде обожают его. Раньше он знал, что он должен быть лидером на площадке. Теперь же одноклубники и в раздевалке смотрят на него как на фигуру капитанского типа.
В этом сезоне он приехал в тренировочный лагерь в невероятной форме.
Кирилл понимает, как он хорош для этой лиги, и он должен быть абсолютной звездой в ней еще много-много лет, – сказал журналист The Athletic Майкл Руссо.
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