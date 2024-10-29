«Динамо» Москва и «Ак Барс» поздравили Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ: «Уверены, это еще не предел, и Вадим побьет еще множество рекордов!»
Бывшие клубы Вадима Шипачева поздравили его с рекордом КХЛ.
37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории лиги, набрав 929-е очко. «Ак Барс» и московское «Динамо» поздравили его с этим достижением.
«Вадим Шипачев набрал рекордные 929 очков в КХЛ, из них 103 – в составе «Ак Барса». Поздравляем легенду лиги с этим знаменательным событием!» – говорится в сообщении казанцев.
«Поздравляем Шипу с таким значимым достижением в карьере – уверены, это еще не предел, и Вадим на своем пути побьет еще множество рекордов!» – заявили в московском клубе.
Шипачев выступал за московское «Динамо» с 2018 по 2022 год, за «Ак Барс» – с 2022-го по 2024-й. Сейчас он играет за минское «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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