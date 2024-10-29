Таварес с хет-триком, Барков с 1+1 в первом матче после травмы и Стэмкос с 0+2 в первом матче против «Тампы» – звезды дня в НХЛ
Джон Таварес, Александр Барков и Стивен Стэмкос – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос, набравший 2 (0+2) очка в первом матче против «Тампы» (2:3 ОТ) – своей бывшей команды. В составе «Лайтнинг» игрок провел 16 сезонов.
Вторая звезда – капитан «Флориды» Александр Барков, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (5:2). Форвард вернулся в состав «Пантерс» после травмы, из-за которой пропустил 8 игр.
Первая звезда – форвард «Торонто» Джон Таварес с хет-триком в матче против «Виннипега» (6:4). «Джетс» потерпели первое поражение в этом сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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