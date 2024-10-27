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АКМ из Тулы рассматривает возможность подачи заявки на вступление в КХЛ в сезоне-2025/26 («СЭ»)

Тульский клуб АКМ может вступить в КХЛ в следующем сезоне.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», команда из Тулы рассматривает возможность подачи заявки на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ в следующем сезоне.

Клуб, созданный в системе «Академии хоккея имени Михайлова», играет в Olimpbet ВХЛ с 2021 года. В сезоне-2024/25 АКМ набрал 26 очков в 18 играх и идет на 4-м месте в таблице ВХЛ.

В настоящее время в КХЛ выступают 23 клуба.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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АКМ
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