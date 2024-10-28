Михайлов об АКМ из Тулы в КХЛ: «Идея такая есть, а что дальше, я сказать не могу. Пока ничего не говорят на официальном уровне»

Борис Михайлов высказался о возможном вступлении АКМ в КХЛ.

«Идея такая есть, а что дальше, я сказать не могу. Пока на официальном уровне ничего не говорят.

Про это стоит спрашивать у президента клуба, руководителей», – сказал член попечительского совета тульского клуба и двукратный олимпийский чемпион.

Команда АКМ была создана в структуре тульской «Академии хоккея имени Бориса Михайлова». В апреле этого года команда впервые вышла в финал Кубка Петрова, где уступила «Нефтянику».

АКМ из Тулы рассматривает возможность подачи заявки на вступление в КХЛ в сезоне-2025/26 («СЭ»)