Михайлов об АКМ из Тулы в КХЛ: «Идея такая есть, а что дальше, я сказать не могу. Пока ничего не говорят на официальном уровне»
Борис Михайлов высказался о возможном вступлении АКМ в КХЛ.
«Идея такая есть, а что дальше, я сказать не могу. Пока на официальном уровне ничего не говорят.
Про это стоит спрашивать у президента клуба, руководителей», – сказал член попечительского совета тульского клуба и двукратный олимпийский чемпион.
Команда АКМ была создана в структуре тульской «Академии хоккея имени Бориса Михайлова». В апреле этого года команда впервые вышла в финал Кубка Петрова, где уступила «Нефтянику».
АКМ из Тулы рассматривает возможность подачи заявки на вступление в КХЛ в сезоне-2025/26 («СЭ»)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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