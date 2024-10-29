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  • Форвард «Сан-Хосе» Гущин набрал 1-е очко в сезоне НХЛ, сделав передачу в матче с «Ютой». У Костина 0+0 и «минус 4» в 7 играх за «Шаркс»
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Форвард «Сан-Хосе» Гущин набрал 1-е очко в сезоне НХЛ, сделав передачу в матче с «Ютой». У Костина 0+0 и «минус 4» в 7 играх за «Шаркс»

Форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин набрал 1-е очко в сезоне НХЛ.

22-летний россиянин выступил ассистентом при шайбе Фабиана Зеттерлунда в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:4 ОТ). 

В 7 играх в сезоне на счету игрока 1 (0+1) балл при полезности «минус 3», 8 бросках в створ и среднем времени на льду 12:33. 

Сегодня Даниил (16:02 – лучшее время в сезоне, 1:46 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

Его партнер по команде Клим Костин (5:34, 2 силовых приема и «минус 2») вновь остался без очков. У него «минус 4» в 7 играх при среднем игровом времени 8:18. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoКлим Костин
logoДаниил Гущин
logoЮта
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