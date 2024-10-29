Форвард «Сан-Хосе» Гущин набрал 1-е очко в сезоне НХЛ, сделав передачу в матче с «Ютой». У Костина 0+0 и «минус 4» в 7 играх за «Шаркс»

Форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин набрал 1-е очко в сезоне НХЛ.

22-летний россиянин выступил ассистентом при шайбе Фабиана Зеттерлунда в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:4 ОТ).

В 7 играх в сезоне на счету игрока 1 (0+1) балл при полезности «минус 3», 8 бросках в створ и среднем времени на льду 12:33.

Сегодня Даниил (16:02 – лучшее время в сезоне, 1:46 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.

Его партнер по команде Клим Костин (5:34, 2 силовых приема и «минус 2») вновь остался без очков. У него «минус 4» в 7 играх при среднем игровом времени 8:18.