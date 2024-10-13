Костин ударил Ватрано крагой по лицу и сбил с ног в ответ на удар клюшкой. Форвардам «Сан-Хосе» и «Анахайма» дали по 2 минуты штрафа

Клим Костин ударил Фрэнка Ватрано крагой и сбил с ног в ответ на удар клюшкой.

Эпизод произошел на последней минуте первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе » и «Анахаймом » (0:2).

Форвард «Дакс» ударил россиянина клюшкой после столкновения у борта. Костин в ответ ударил его крагой по лицу и сбил с ног.

Судьи выписали обоим участникам стычки по 2 минуты штрафа.

Сегодня Клим (11:44, «минус 1») отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом.